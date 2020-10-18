Son dakika haberleri... Uşak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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