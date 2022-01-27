Üye Girişi
Son dakika haberleri! Uşak'ta polis, göreve gittiği mahallede çocukların kar eğlencesine katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Uşak'ta polis, göreve gittiği mahallede çocukların kar eğlencesine katıldı

27.01.2022 17:09
Son dakika haberleri! Uşak'ta polis, göreve gittiği mahallede çocukların kar eğlencesine katıldı

Son dakika haberlerine göre Uşak'ta polis ekibi, bir mahallede çocuklarla karda çuvallarla kayıp kar topu oynadı.

Uşak'ta polis ekibi, bir mahallede çocuklarla karda çuvallarla kayıp kar topu oynadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir görev için Elmalıdere Mahallesi'ne gitti.

Burada çocukların çuvalların ve poşetlerin üzerine oturarak karda kaydığını görerek onlara katılan ekipler, çocuklarla kar topu da oynadı.

Polis ekipleri çocuklara çikolata, kek ve meyve suyu gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

Polislerin çocuklarla kar eğlencesine dair görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Son dakika haberleri! Uşak'ta polis, göreve gittiği mahallede çocukların kar eğlencesine katıldı
Son dakika haberleri! Uşak'ta polis, göreve gittiği mahallede çocukların kar eğlencesine katıldı
Son dakika haberleri! Uşak'ta polis, göreve gittiği mahallede çocukların kar eğlencesine katıldı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Uşak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Uşak'ta polis, göreve gittiği mahallede çocukların kar eğlencesine katıldı - Son Dakika


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü         
17:10
Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak         
17:06
Polonya'da ticareti yasak 42 adet timsah derisi ele geçirildi Polonya'da ticareti yasak 42 adet timsah derisi ele geçirildi         
16:57
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap         
16:26
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
17:09 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü
17:07 Acun Ilıcalı, Huıll City'e ilk transferini yaptı!
17:06 Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
16:56 Polonya'da ticareti yasak 42 adet timsah derisi ele geçirildi
16:36 Son Dakika: Erzurum Horasan'da 2 kişi çığ altında kaldı
16:35 Sokak hayvanlarını besleyen hostes, kendisine engel olan adama isyan etti
16:33 Hasan Can Kaya, Londra turnesine çıkıyor: 22 Şubat'ta başlıyor
16:31 Yargı'da düğün yakın mı? Ceylin ve Ilgaz evlenecek mi?
16:26 Son dakika! Türk Hava Yolları'nda bir istifa haberi daha: Emine Erdoğan'ın yeğeniydi
16:26 Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 17:19:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Uşak'ta polis, göreve gittiği mahallede çocukların kar eğlencesine katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement