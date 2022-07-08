Son dakika haberleri... Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

08.07.2022 03:36
Son dakika haberleri... Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika haberine göre Uşak'ta akraba iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta akraba iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ortaköy'de daha önceden husumetli oldukları belirtilen akraba iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla ateş edildi.

Kavgada vücuduna mermilerin isabet ettiği Ertuğrul T. (49) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ertuğrul T, kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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