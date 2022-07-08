Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ortaköy'de daha önceden husumetli oldukları belirtilen akraba iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla ateş edildi.

Kaynak: AA

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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