Son dakika haberleri! Uşak'ta sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüldüğü iddiası - Son Dakika

Uşak'ta bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde bir sokak köpeğinin av tüfeğiyle öldürüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Köpeği telef ettiği iddia edilen B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
B.Y, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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