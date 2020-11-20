Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu - Son Dakika

Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

20.11.2020 14:35

Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu Uşak'ta sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında üretim kısmında yangın çıktı.

Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

UŞAK - Uşak'ta sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında üretim kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Tepe Damları Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak Organize Sanayi Bölgesi 112. Cadde üzerinde bir tekstil fabrikasında üretim kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Bir makineden dumanların yükseldiğini gören işçiler dışarıya çıkarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği fabrikada yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, fabrika içerisinde kimsenin bulunmadığı ve çevrede güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. Uşak Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmalara devam ettiği bildirildi.

Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

İtfaiye, Yangın, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu - Son Dakika


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