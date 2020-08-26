Son dakika haberleri | Uşak'ta trafik kazası; 2 yaralı
Bir son dakika haberine göre Uşak'ta otomobil ile beton mikserinin çarpıştı.
Uşak'ta otomobil ile beton mikserinin çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi ağır yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Banaz ilçesine bağlı Gürlek ve Yeşilyurt köylerini bağlayan yolda meydana geldi. İddialara göre Murat Ali Çelik idaresindeki 64 BE 814 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken karşı şeritten gelen İsmail Değirmenci kontrolündeki 64 FM 014 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yeri 112 Sağlık Ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipler kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Murat Ali Çelik'i Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken otomobilde seyir halinde bulunun sürücünün kardeşleri Cemil Çelik ve Zeynep Çelik'i Banaz Devlet Hastanesine sevk etti. Ayrıca beton mikseri sürücüsü İsmail Değirmenci'nin ise kontrollerin ardından kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 22:05
Kaynak: İHA
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