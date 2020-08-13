Son dakika haberleri! Uşak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Uşak'ta bir evde 160 gram esrar, 116 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mesudiye köyünde bir eve operasyon düzenlendi.

Ev ve bahçede özel eğitimli köpeklerin de yardımıyla yapılan aramada, 160 gram esrar, 116 kök Hint keneviri ve uyuşturucu içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.