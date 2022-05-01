Şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika
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Şehit mezarları ziyaret edildi

01.05.2022 13:41

Uşak'ta Ramazan Bayramı öncesinde Şekerevleri Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Uşak'ta Ramazan Bayramı öncesinde Şekerevleri Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Şehit ailelerinin de katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Törenin sonunda protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törende Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Şehit mezarları ziyaret edildi
Şehit mezarları ziyaret edildi
Şehit mezarları ziyaret edildi
Şehit mezarları ziyaret edildi

YORUMLAR
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Şehit yakınları, bayram arifesinde evlatlarının mezarını ziyaret etti Şehit yakınları, bayram arifesinde evlatlarının mezarını ziyaret etti Bolvadin'de protokol önce şehitlere dua etti ardından mezarları temizledi Bolvadin'de protokol önce şehitlere dua etti ardından mezarları temizledi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika


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