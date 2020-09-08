Son dakika haberleri | Uşak'tan İzmir'e sevk edilen 40 kilo esrar dedektör köpeklere takıldı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Uşak'ta, polis ekiplerinin iki şüpheli araca dedektör köpeklerin de katılımıyla düzenlediği operasyonda İzmir iline sevk edilmek istenen 40 kilogram esrar ele geçirildi.
Uşak'ta, polis ekiplerinin iki şüpheli araca dedektör köpeklerin de katılımıyla düzenlediği operasyonda İzmir iline sevk edilmek istenen 40 kilogram esrar ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yapılan çalışmalar neticesinde Uşak üzerinden İzmir'e iki araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Tespit edilen iki araç, Şeker Fabrikası karşısında bulunan uygulama noktasında ekipler tarafından kontrol edilmek amaçlı durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Lito ile yapılan arama esnasında köpeğin araçlardan birinin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine aracın bagajında yapılan kontrollerde, 2 çuval içerisinde streç filme sarılı halde paketlenmiş 13 parça toplam 40 kilo 550 gram uyuşturucu esrar maddesi maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan D.G., Ş.G., S.A. ve F.Y. isimli dört erkek şahıs ise ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, önce ifadeleri alınmak üzere emniyete sonrasında da adliyeye sevk edildi. - UŞAK
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