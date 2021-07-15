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Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtına yoğun ilgi - Son Dakika

Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtına yoğun ilgi

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:59

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Anıta gerçekleştirilen ziyaretçi yoğunluğu havadan görüntülendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz günü gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşların anısına yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na, hain saldırının 5. yıldönümü sebebiyle yoğun şekilde ziyaretçi akını yaşanıyor. Şehit yakınlarının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anıtta Kur'an-ı Kerim ve selalar okundu.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ailesi ile birlikte ziyarette bulunan Mustafa Yeşiltepe, "Bugün 15 Temmuz şehitler anıtını ziyarete, şehitlerimize dua etmeye geldik. Onlara binlerce kez şükürler olsun, duygularımızı ifade etmekte zorlanıyoruz. Onlar bizim için şehit oldular" dedi.

15 Temmuz Şehitler Anıtına akın eden ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtına yoğun ilgi
Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtına yoğun ilgi
Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtına yoğun ilgi
Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtına yoğun ilgi
Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtına yoğun ilgi
Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtına yoğun ilgi
Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtına yoğun ilgi

15 Temmuz, Üsküdar, Şehit, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtına yoğun ilgi - Son Dakika


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