Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtına yoğun ilgi - Son Dakika

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Anıta gerçekleştirilen ziyaretçi yoğunluğu havadan görüntülendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz günü gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşların anısına yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na, hain saldırının 5. yıldönümü sebebiyle yoğun şekilde ziyaretçi akını yaşanıyor. Şehit yakınlarının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anıtta Kur'an-ı Kerim ve selalar okundu.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ailesi ile birlikte ziyarette bulunan Mustafa Yeşiltepe, "Bugün 15 Temmuz şehitler anıtını ziyarete, şehitlerimize dua etmeye geldik. Onlara binlerce kez şükürler olsun, duygularımızı ifade etmekte zorlanıyoruz. Onlar bizim için şehit oldular" dedi.

15 Temmuz Şehitler Anıtına akın eden ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.