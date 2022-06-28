Son dakika haberleri! Üsküdar'da 2 kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü 6 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Üsküdar'da 2 kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü 6 yıl hapse çarptırıldı

28.06.2022 15:49
Son dakika haberleri! Üsküdar'da 2 kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü 6 yıl hapse çarptırıldı

Son dakika haber... Üsküdar'da, otomobiliyle çarptığı 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sanık, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapse çarptırıldı.

Üsküdar'da, otomobiliyle çarptığı 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sanık, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık, "Acıları sonuna kadar benim ömrümde taşıyacağım bir acı olacak. Tekrar tekrar helallik istiyorum ama şunu belirtmek istiyorum, ben kesinlikle fren yerine gaza basmadım. Mağdur tarafın acılarını gidermek için her şeyi yapmaya hazırım" dedi.

Üsküdar'da 30 Eylül 2021 tarihinde aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan geçen Melike Karaca (14) ile Muhterem Çelik'e (43) çarparak ölümüne neden olan Tuğba Ertuğrul'un(41) yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tuğba Ertuğrul katılırken, kazada hayatını kaybedenlerin ailesi ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı, "Sanık kaza gerçekleşene kadar arabayı sağa sola çarptırarak durdurabilirdi. Fren yerine gaza basmaya devam ederek kazaya neden olmuştur. Bilirkişi raporları sanığın kusurlu olduğunu gösteriyor. Hakkaniyet gereği sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailesi ise, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını yönündeki mütalaasını tekrar etti.

"Araç hiçbir şekilde durmadı"

Mütalaayı kabul etmediğini söyleyen sanık Tuğba Ertuğrul, "Ben en başından beri olayı ne şekilde gerçekleştiyse anlattım. 9 yaşındaki çocuğumu taşıdığım arabada gaza basarak sokağa girmem mümkün değildir. O sokak frene basarak girilmesi gereken, dar bir sokaktır. O esnada benim çocuğum da siteye gireceğiz diye kemerini çözmüştü ancak frenin tutmadığını fark ettim, direksiyon ancak milimetrelik oynuyordu. Bu yüzden aracımı yavaşlatamadım ben el frenini de çektim ancak araç hiçbir şekilde durmadı. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi.

"Helallik istiyorum"

Son sözü sorulan sanık Tuğba Ertuğrul, "Gerçekten acıları sonuna kadar benim ömrümde taşıyacağım bir acı olacak. Tekrar tekrar helallik istiyorum ama şunu belirtmek istiyorum; ben kesinlikle fren yerine gaza basmadım. Mağdur tarafın acılarını gidermek için her şeyi yapmaya hazırım" diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, alt sınırdan uzaklaşarak sanık Tuğba Ertuğrul'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezayı ertelemeyen mahkeme, sanığın sürücü ehliyetine 3 yıl el konulmasına hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da Tuğba Ertuğrul'un seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce istinat duvarına ardından başka bir otomobile çarptığı anlatıldı. Daha sonra yaya olarak yürüyen Melike Karaca(14) ile Muhterem Çelik'e(43) çarptıktan sonra başka bir araca çarparak durabildiği belirtildi. Melike Karaca ile Muhterem Çelik'in hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, Ertuğrul'un aracının freni tutmadığı için duramadığını söylediği ancak araçta yapılan incelemede fren sisteminin çalışır vaziyette olduğu, kazanın fren arızası nedeniyle değil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana geldiği ve sürücünün asli kusurlu olduğu kaydedildi. Tuğba Ertuğrul'un "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

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Üsküdar'da aracıyla çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası Üsküdar'da aracıyla çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası Son dakika haber! Üsküdar'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasında sanığa 6 yıl hapis Son dakika haber! Üsküdar'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasında sanığa 6 yıl hapis
Kaynak: İHA

Üsküdar, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Üsküdar'da 2 kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü 6 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Üsküdar'da 2 kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü 6 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika
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