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Son dakika haberleri | Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri | Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama (2)

07.02.2022 14:46

Son dakika haberi... İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama (2)
Son dakika haberleri | Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama (2)
Son dakika haberleri | Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama (2)

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Üsküdar, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama (2) - Son Dakika
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