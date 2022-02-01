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ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI

01.02.2022 14:14

ÜSKÜDAR'da hırsızlık suçuyla takımdan atılan amatör futbolcu kulüp binasını soydu.

ÜSKÜDAR'da hırsızlık suçuyla takımdan atılan amatör futbolcu kulüp binasını soydu. Futbolcunun binadan 2 laptop ve bir miktar para çaldığı anlar kulübün güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen Pazartesi 01.30 sıralarında Selami Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; A.Y (21) gece saatlerinde eskiden futbol oynadığı Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübü'nün dernek binasına geldi. Binanın penceresinden içeri giren hırsız, binada bulunan 2 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı. Odaların kapısını kıran hırsız, yaklaşık 3 saat içerde kalarak odalarda bulunan kabloları kesip zarar verdi. Sabah kulübe gelen yetkilileri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kulüp yetkilileri daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda hırsızlığı gerçekleştirenin kulübün eski futbolcusu A.Y. olduğu belirlendi. A.Y. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan eski futbolcunun binadan 2 laptop ve bir miktar para çaldığı anlar kulübün güvenlik kameralarına yansıdı.

ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI

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Pazartesi, Laptop, Futbol, Polis, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA AMATÖR FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDI - Son Dakika
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