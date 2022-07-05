Son dakika haberleri! İstinat duvarı çöktü, panik anları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İstinat duvarı çöktü, panik anları kamerada

05.07.2022 13:40
Son dakika haberleri! İstinat duvarı çöktü, panik anları kamerada

Son dakika haberi: Üsküdar'da inşaat alanına ait istinat duvarı çöktü.

Üsküdar'da inşaat alanına ait istinat duvarı çöktü. 3 bina tahliye edildi. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.50 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan alanda meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaat alanına ait istinat duvarında çökme oluştu. Adrese polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alanda çalışma başlattı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çevredeki 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Evlerinden çıkan vatandaşlar geceyi komşularında ve araçları içerisinde geçirdi. Öte yandan istinat duvarının çökmesiyle birlikte vatandaşların yaşadıkları panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşanan çökmeyle birlikte vatandaşların panikle sokağa çıktığı görülüyor.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İstinat duvarı çöktü, panik anları kamerada - Son Dakika

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