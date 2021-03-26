Üsküdar'da kanalizasyon çalışması sırasında foseptik kuyusuna düşen işçi kurtarıldı - Son Dakika

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üsküdar 'da bir sitenin kanalizasyon çalışması sırasında foseptik kuyusuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu

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