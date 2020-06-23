Son dakika haberleri: - Üsküdar'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller kaldırıma çıkarak ilerledi - Son Dakika

- Üsküdar'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller kaldırıma çıkarak ilerledi

İSTANBUL - Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Bazı otomobil sürücüler de yolda gidebilmek için kaldırıma çıkarak ilerledi.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Suyun sel gibi aktığı Rasathane Caddesinde otomobiller ilerlemekte zorlandı. Kimi sürücüler sudan yavaşça ilerlerken kimisi de aracıyla kaldırıma çıkarak ilerledi.