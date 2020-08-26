Son dakika haberleri... ÜSKÜDAR'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI
Son dakika gündem haberi... ÜSKÜDAR'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, koronavirüs salgını sürecinde kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu.
ÜSKÜDAR'da Zeynep Kamil
Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, koronavirüs salgını sürecinde kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla Kızılay
'a kan bağışında bulundu.
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde Kızılay'a ait seyyar kan bağış otobüsü kuruldu. Kan bağışı kampanyasına hastane çalışanları yoğun ilgi gösterdi.Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Semra Kayataş Eser ise pandemi döneminde alınan önlemler gereği herkesin evine kapandığını ama sağlık hizmetlerinin hiç durmadığını söyledi. Eser, 2 gün devam edecek kampanyaya ilişkin, "Hastanemiz rolü gereği hem kendi hastanemizde olan kanamalı doğumlara hem de dışarıda doğum yapıp da kanaması olan annelere el uzattı. Onları tekrar hayata bağlamak için müdahaleler yapıldı. Burada sadece sağlık ekibinin zamanında ve doğru müdahale etmesi yetmiyor. Kan ve kan ürünlerin varlığı bu başarıda çok önemli bir faktör. Salgın döneminde kan bağışında ciddi bir azalma oldu. Hastane ekibi olarak bir kampanya başlatmayı arzu ettik. Hekimlik zor ve meşakkatli bir süreç. Bu sürecin sonunda bir hayat kurtarmak inanılmaz mutluluk verici. Kan bağışı yaparak insanların hayatlarını kurtarabiliriz. Ben herkesi kök hücre de dahil bu kampanyaya davet ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:21
Kaynak: DHA
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