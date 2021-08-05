Son dakika haberleri! ÜSKÜDAR'DA SOKAK KEDİSİNE TEKME ATAN KİŞİ KAMERADA - Son Dakika

Gamze ŞiMŞEK/ İstanbul DHA

Üsküdar'da kimliği belirsiz bir kişinin, sokak kedisine tekmeler atarak ölümüne sebep olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.50 sıralarında Üsküdar Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokak kedilerinden birini önce kendine doğru çekti ardından kediyi tutarak tenha bir noktaya götürdü daha sonra ise kediye defalarca tekme attı. İşkenceye maruz kalan kedinin öldüğü öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.