Son dakika haberleri | Üsküdar'da şüphe üzerine durdurulan 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi... ÜSKÜDAR'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 3 kişi gözaltına alındı.
ÜSKÜDAR'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 31.08.2020 günü yapılan çalışmalarda; İlimiz Üsküdar İlçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların yapılan üst aramasında "Halkın Avukatı Aytaç Ünsal tahliye edilsin TAYAD'lı Aileler" yazılı pankartın olduğu anlaşılması üzerine; Utku U., Ali D., Abdullah P. ve Emin A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar 02.09.2020 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakılmıştır" denildi.
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