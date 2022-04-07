Son dakika haberleri... Üstün başarı gösteren polislere ödül verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Üstün başarı gösteren polislere ödül verildi

07.04.2022 08:09
Son dakika haberleri... Üstün başarı gösteren polislere ödül verildi

Edinilen son dakika haberine göre Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci üstün başarı gösteren polisleri ödüllendirdi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci üstün başarı gösteren polisleri ödüllendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğünce, Adana Polis Evi'nde iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, kentte hizmet veren emniyet mensuplarının başarılı çalışmalarıyla halkın huzur ve güven içinde gezebildiğini belirterek, personelleriyle gurur duyduğunu ifade etti. Her türlü suçla mücadelenin son sürat devam ettiğine dikkat çeken İnci, şunları söyledi:

"Terör, trafik, uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi de siz değerli mesai arkadaşlarımızla beraber veriyoruz. Ben sizlerden razıyım. Allah da sizlerden razı olsun. Çok güzel başarılar elde ettik. Sloganımız 'Huzur şehri Adana'dır. Bunu devam ettireceğiz inşallah. Bugün sembolik olarak bazı arkadaşlarımıza başarı belgesi vereceğiz. Bugün buraya gelemeyen şubelerinde ve dışarda nöbet tutan tüm arkadaşlarımızın da başarımızda emeği vardır. Bundan ötürü, mesai arkadaşlarımı ve ailelerini tebrik ediyorum."

Konuşmanın ardından, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla farklı birimlerde görevli bazı polislere başarı belgesi verildi. - ADANA

Son dakika haberleri... Üstün başarı gösteren polislere ödül verildi
Son dakika haberleri... Üstün başarı gösteren polislere ödül verildi

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Adana Emniyet Müdürü, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Üstün başarı gösteren polislere ödül verildi - Son Dakika


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