Son dakika haber: UV-C ışınlarıyla koronavirüsü öldüren cihaz - Son Dakika

UV-C ışınlarıyla koronavirüsü öldüren cihaz

ANKARA'da, Türk bilim insanları ultraviyole-C (UV-C) ışınlarını kullanarak koronavirüsü ve tüm mutasyonlarını öldüren cihaz geliştirdi. 100 metrekare kapalı alanlarda dahi etkili olan hava sterilizasyon cihazı, havada asılı kalan virüsleri çekerek, 3,8 saniyede UV-C ışınları ile DNA ve RNA'sını parçalıyor.

Sağlık ve medikal teknolojileri firmasının üniversite işbirliğinde yürüttüğü çalışma kapsamında Türk bilim insanları tarafından koronavirüsü öldüren hava sterilizasyon cihazı geliştirildi. Yaklaşık 6,5 ayda geliştirilen cihaz ile havada asılı kalan tüm virüslerin DNA ve RNA'sı UV-C ışınları ile parçalanarak etkisiz hale getiriliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan cihaz ile virüsler 3.8 saniyede etkisiz hale getiriliyor.

'HAVAYI SÜREKLİ TEMİZLEYEN BİR CİHAZ'Firma Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Kebiroğlu, Prof. Dr. Özcan Erel, Organik Kimya ve Moleküler Biyoloji uzmanı Doç. Dr. Pelin Koparır gibi bilim insanlarının katkıları ile hazırlanan cihazın aslında 80 yıldır kullanılan UV-C teknolojisi ile geliştirildiğini söyledi. Kebiroğlu, "Ürünümüz bir klima değil, havayı sürekli temizleyen bir cihaz. UV-C teknolojisini kullanırken biz ayrıca aktif karbon filtre de kullandık" dedi.'DNA VE RNA'SINI PARÇALIYORUZ'Kebiroğlu, cihaz ile öncelikle havada asılı olan tüm virüsleri aktif karbon filtrenin üzerinde tuttuklarını belirterek, "Daha sonra UV-C ışınları ile de DNA ve RNA'sını parçalıyoruz. Bu ürün Sağlık Bakanlığı'ndan da onay aldı. Koronavirüsün dışında olabilecek tüm mutasyonları da yok eden bir teknolojiye imza attık. Sistemin çalışma ömrü 24 saat çalışırsa 7,5 yıl. Tüm virüslerin tamamının DNA ve RNA'sını parçalayan bir teknolojiye imza attık. Ayrıca sadece bu duvar tipi ürünümüz ile değil, halihazırda ki duvar tipi, salon tipi klimalar içerisinde de küçük bir donanım değişikliği yapacak bir modül tasarladık, bu modül de tüm klimalara oluyor. Sistemi kullanan kişi çalıştırdığı klimada havayı sirküle ettiği sürece, tüm virüsleri öldürmüş olacak" diye konuştu.'100 METREKARE ALANDA ETKİLİ'Kebiroğlu, cihazın tüm kapalı alanlarda kullanılabileceğini belirterek, "Kapalı alanların tamamında kullanılabilir; biz özelikle okullarımızda kullanmak istiyoruz. Tüm okullarda hastanelerde, AVM'lerde, kafelerde, toplu taşıma araçlarında kullanılabilir. Duvar tipi olan sistem 100 metrekare alanda etkili. Ama klima dönüşüm modülleri klimanın gücü ile endeksli. 'UV-C' dediğimiz ışınlar DNA, RNA'ya ve göze zarar verir, biz bunu öyle bir dizayn ettik ki tamamen kapalı bir devreye koyduk. Yani yaşam alanlarında çıplak gözle bakabilirsiniz, o alanda durabilirsiniz, dışarıya çıkmanıza gerek olmaz" ifadesini kullandı.'FRANSA, İNGİLTERE VE ALMANYA'DA ÜRÜNÜMÜZ KULLANILIYOR'

Kebiroğlu, cihazın Türkiye'ye birçok devlet kurumunda kullanıldığını, ayrıca Fransa, İngiltere ve Almanya'ya da ihraç ettiklerini belirterek, "Cihaz ile tüm virüsler 3,8 saniyede tamamen etkisiz hale getiriliyor. Fransa, İngiltere ve Almanya'da kullanılıyor. 1600 ürün arasında yerli ve milli olarak 4'e girdik. Birçok devlet kurumunda daha önce günlük 1 vaka veren güvenlik noktalarında, şu an vakaları sıfırladık. Türkiye'de çok saygın, üst düzey kurumlarımız bu ürünü kullanıyor" dedi.