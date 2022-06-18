Kaza sonrası aracından inen ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen alkollü sürücü kazayı görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüyerek tehditler savurdu. Polis ekiplerine de direnen sürücünün Bartın Devlet Hastanesinde yapılan muayenesinde 230 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Uygulamadan kaçan alkollü sürücü polis otosuna çarptı - Son Dakika

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