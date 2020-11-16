Son dakika haberleri... Uyuşturucu bağımlısı genç, polis aracını çaldı - Son Dakika

Rusya'da bir mahallede çıkan kavga sonucu olay yerine gelen polis ekiplerinin aracını, uyuşturucu bağımlısı bir genç çalarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine destek için gelen polis ekipleri ile bağımlı genç arasında kovalamaca yaşandı. Gencin gözaltına alındığı belirtildi.

Olay, Rusya'nın batısındaki Tolyatti kentinde meydana geldi. Kentteki bir mahallede çıkan kavganın ihbar edilmesi sonucu polis olay yerine geldi. O sırada kavgaya karışanlardan biri olduğu belirtilen uyuşturucu bağımlısı genç, polis aracına bindi ve uzaklaştı. Olay yerine destek için gelen diğer polisler ise kaçan genci yakalamaya çalıştı. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından genç polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan gence cezai soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Gencin polis aracına bindiği ve kaçtığı anlar, araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi.