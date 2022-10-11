Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 355 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce 'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 355 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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