Son dakika haberleri... Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

11.10.2022 16:39
Son dakika haberleri... Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 355 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 355 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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