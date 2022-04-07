Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

07.04.2022 10:51
Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberler: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamette uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ve irtibat kurulan kişilere satış yapıldığı bilgisini alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 1 kilo 247 gram sentetik uyuşturucu, 838,22 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı ham madde, uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 6 şişe halinde toplam 500 mililitre aseton, hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan plastik eldiven, sprey şişesi, kova ve benzeri çok sayıda materyal, 17 kapsül sentetik ecza, uyuşturucu hap, esrarlı sigara, 2 ampul içinde 10 mililitre uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan çözelti, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 62 tabanca fişeği, 45 kurusıkı tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 680 lira ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.???????

Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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