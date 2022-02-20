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Son dakika haberleri | Uyuşturucu kullanıcıları jandarma ekiplerine yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Uyuşturucu kullanıcıları jandarma ekiplerine yakalandı

20.02.2022 14:58
Son dakika haberleri | Uyuşturucu kullanıcıları jandarma ekiplerine yakalandı

Son dakika haber... Düzce'de uyuşturucu kullanıcıları jandarma ekiplerine yakalandı.

Düzce'de uyuşturucu kullanıcıları jandarma ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde şüpheli hareketlerle seyir halinde olan otomobili durdurdu. Sürücü B.S.C. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İ.K.'nin üst aramasını yapan ekipler, 3 ayrı paket halinde toplam 27 gram Bonzai maddesi ele geçirdi. Şüpheli B.S.Ç.'nin kendi ofisinde uyuşturucu madde olduğunu söylemesi üzerine Düzce merkezde bulunan Camikebir Mahallesi'ndeki ofisinde de arama yapan ekipler 3 gram Bonzai maddesi buldu.

Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

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Son dakika haberleri | Uyuşturucu kullanıcıları jandarma ekiplerine yakalandı Son dakika haberleri | Uyuşturucu kullanıcıları jandarma ekiplerine yakalandı 286 paket kaçak sigara bulundu 286 paket kaçak sigara bulundu Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Uyuşturucu, Jandarma, Bonzai, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Uyuşturucu kullanıcıları jandarma ekiplerine yakalandı - Son Dakika


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