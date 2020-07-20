Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 3 bin 338 kişi yakalandı

Son dakika habere göre Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 338 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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