Uyuşturucu operasyonu zanlısı 12 kişi adliyede - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonu zanlısı 12 kişi adliyede

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna ilişkin, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren çalışmalar doğrultusunda 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bafra ilçesinin Dededağ Mahallesi'ndeki 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Bafra Adliyesine sevk edildi.