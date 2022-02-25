Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

25.02.2022 19:28
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada yakalanan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada yakalanan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ö.R.K. adlı şahıs 0,69 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ile suçüstü yakalandı. Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda bir evde arama yapan narkotik ekipleri, 2 parça halinde toplam 32.40 gram metamfetamin, 28.49 gram sentetik kannabinoid ile 2.65 gram esrar maddesi ele geçirdi. Ayrıca ikamette 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ile silaha ait fişek bulunarak el konuldu. İkamette bulunan M.S. ve E.S. adlı şüpheliler gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Ö.R.K. ve E.S. adlı şüphelilere uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen M.S. adlı şüpheli ise, Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıktı. Şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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