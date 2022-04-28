Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

28.04.2022 16:05
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu maddeyle mücadele çerçevesinde çalışma yapan jandarma ekipleri, 2 kişiyi yakaladı.

Eskişehir'de uyuşturucu maddeyle mücadele çerçevesinde çalışma yapan jandarma ekipleri, 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve yakalandıkları araçta narkotik köpeği Alfa ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan iki şüpheli şahsın kimliği tespit etti. KOM Şube ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince Eskişehir- Bursa karayolu üzerinde yapılan uygulamada içerisinde şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Narkotik köpeği Alfa'nın desteğiyle durdurulan araçta ve şüpheliler üzerlerinde yapılan arama neticesinde 5 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 4 adet sentetik ecza olduğu değerlendirilen madde ve 3 adet 'Bong' olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 şüpheli hakkında "Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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