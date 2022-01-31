Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir ticari taksi içerisindeki 3 şahıs üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine H.Y., A.A., ve İ.A.B., isimli şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.
Şahısların içinde bulunduğu ticari taksiyi durduran polis ekipleri şahıslar üzerinde arama yaptı. Aramalarda 2 parça halinde 101 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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