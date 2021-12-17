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Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

17.12.2021 15:59
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'dan, Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirip satacakları iddia edilen şahısları takibi alan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alırken, operasyonda 2 gram metenfetamin ele geçirildi.

Antalya'dan, Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirip satacakları iddia edilen şahısları takibi alan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alırken, operasyonda 2 gram metenfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirilerek satılacağı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Şahsıların kullandıkları aracın plakasını tespit eden ekipler içerisinde C.K., G.U. ve S.B. isimli şahısların bulunduğu aracı Sandıklı ilçesi Gökçealan köyü mevkiinde durdurdu. Şahsıların üst araması ile araç içerisinde arama yapan ekipler 2 gram metenfetamin ile uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan plastik aparat ele geçirdi. Operasyonun ardından şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Uyuşturucu, Karahisar, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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