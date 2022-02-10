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Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi

10.02.2022 09:51
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalanırken, 5 kilogramdan fazla esrar ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalanırken, 5 kilogramdan fazla esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 5 kilogram 452 gram esrar ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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