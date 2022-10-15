Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

15.10.2022 15:35

Son dakika gündem haberi... Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi, çetele defteri ve folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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