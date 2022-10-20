Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

20.10.2022 11:07
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

Son dakika gelişmesine göre Önceki gün Adıyaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Önceki gün Adıyaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün 7 farklı adrese şafak operasyonu düzenlemişti. Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan M.D., D.D., M.D., E.Ç., E.T., E.Ö. ve M.B., isimli 7 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Şahısların adreslerine yapılan şafak operasyonunda ise saksıda dikilmiş 14 ayrı Hint keneviri, 53 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 gram bonzai, 7.38 gram esrar, 23.26 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmişti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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