Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda mahalleliden polislere alkışlı destek - Son Dakika

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Mahalleli, operasyon sırasında polis ekiplerine alkışlarla destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinden çıkarılışları sırasında, pencereye çıkan mahalleli alkışlarla polis ekiplerine destek verdi.

?Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 410 gram metamfetamin, 365 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş 70 gram esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 900 lira para, 1 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 7 kartuş, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. V.K., F.K., K.Ç., E.İ., G.Y., E.G., M.S.İ, Ö.O., M.Ş. ve S.Ş.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.