Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler adreslerde yaptığı aramada 1 kilogram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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