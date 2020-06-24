Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ekipler adreslerde yaptığı aramada 1 kilogram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 1 hassas terazi ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Şanlıurfa 'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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