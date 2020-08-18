Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Aramalarda, 3 kilo 220 gram sentetik uyuşturucu ve 100 tablet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Y.N, Y.N. ve Ö.D'nin üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Bursa 'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 10:47

Kaynak: AA

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