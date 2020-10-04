Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Avcılar'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aracı takibe alan polis, şüpheli bir kişinin araca bindiğini görmesi üzerine "dur" ihtarında bulundu.

Bunun üzerine araçtan inerek yaya olarak kaçmak isteyen 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerden Kemal T'nin üst aramasında 37 gram eroin maddesi, Melik Y'nin üzerinden ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Melik Y. üzerinde yakalanan uyuşturucu maddeyi 80 lira karşılığında satın aldığını söyledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 148 gram eroin, 195 uyarıcı hap, 7 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında işlem yapılan Melik Y. serbest bırakıldı.

Şüpheliler Kemal T. ve Ömer S. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.