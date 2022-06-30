Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

30.06.2022 09:25

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı Kocaeli'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan sanıklardan 4'ü serbest bırakılırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Derince ve İzmit'te çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde ekipler tarafından yapılan operasyonda 4.85 gram metanfetamin, 1.45 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi, 2 tane uyuşturucu madde kullanımında kullanılan Payp aparatı ve 21 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. İfadelerinden sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü serbest bırakılırken F.B., G.G. ve R.A.K. isimli 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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