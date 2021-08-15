Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram esrar ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezine bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler Ahmet H. (45), isimli şahsın beldedeki adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayın ardından şahıs gözaltına alınana şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR