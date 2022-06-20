Son dakika haber! Uyuşturucu satıcıları kaçarken arabayla polise çarptı - Son Dakika
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Son dakika haber! Uyuşturucu satıcıları kaçarken arabayla polise çarptı

20.06.2022 09:09

Gelen son dakika haberine göre Küçükçekmece'de 3 uyuşturucu satıcısı kaçtıkları polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Küçükçekmece'de 3 uyuşturucu satıcısı kaçtıkları polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Arabayla kaçmaya çalışan şüpheliler 1 polis memuruna çarptı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün 17.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Polis ekipleri, uzun süredir takip ettikleri 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarını bir sokakta sıkıştırdı. Polis ekiplerini gören şüpheliler, arabaya binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada önce park halindeki bir araca, sonra da bir polis memuruna çarpan uyuşturucu satıcıları sokağın diğer tarafından gelen başka bir polis aracıyla çarpıştı.

Daha fazla kaçamayacağını anlayan 3 zanlı da kıskıvrak yakalandı. Torbacıların kaçarken çarptığı polis memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle hafif şekilde yaralanan uyuşturucu satıcıları ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlılar hastanedeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(Furkan Tan - Medeni Topaloğlu - Veysel Ensar Gökçegözog - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Uyuşturucu satıcıları kaçarken arabayla polise çarptı - Son Dakika

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