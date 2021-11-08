Son dakika haberleri: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anamur ve Bozyazı'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini yapan ve kullanan şahısları takibe aldı. Yaklaşık 2 aylık çalışma sonrasında belirlenen adreslere şafak operasyonu yapan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 710 gram bonzai, 4 kilogram esrar, 33 gram metamfetamin, 9 extacsy hap, 27 adet Lyrica hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu madde içme düzenekleri ile uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 8 bin 750 para ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.K., O.K., K.B.K., A.K., H.D., T.A. ve S.O. ile suça sürüklenen çocuk S.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İ.R. isimli şahıs savcılıktaki ifadesinin ardından, N.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN