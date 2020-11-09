Son dakika haberleri: Uyuşturucu şüphelileri gözaltına alındı - Son Dakika

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Bahçelievler mahallesinde O.K., B.B.A. ve D.A. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalar sonucunda 23 gram kubar esrar 1 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.

Olay ilgili olarak O.K., B.B.A. ve D.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken üç şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - MUĞLA