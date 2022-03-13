Son dakika haberleri: Uyuşturucu ve silahlarla yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu ve silahlarla yakalandı

13.03.2022 11:17
Son dakika haberleri: Uyuşturucu ve silahlarla yakalandı

Bir son dakika haberine göre DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde polisin eve düzenlediği operasyonda 9 kilo 503 gram esrar, 1 uzun namlulu silah ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi, üzerinden 84 gram esrar çıkan M.Ş. gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde polisin eve düzenlediği operasyonda 9 kilo 503 gram esrar, 1 uzun namlulu silah ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi, üzerinden 84 gram esrar çıkan M.Ş. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, M.Ş.'nin Silvan'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Takibe alınan M.Ş., durdurularak üzerinde arama yapıldı. Üzerinden 84 gram esrar çıkan M.Ş.'nin evinde yapılan aramada ise 9 kilo 503 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca adreste 1 uzun namlulu silah ve 1 pompalı tüfek ile bu silahlara ait fişek bulundu. Gözaltına alınan M.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Pompalı Tüfek, Silvan, Silah, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Uyuşturucu ve silahlarla yakalandı - Son Dakika


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