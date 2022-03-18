Son dakika haberleri | Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz (2)

18.03.2022 19:05
Son dakika haberleri | Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz (2)

Gelen son dakika haberlerine göre TUTUKLANDILARBalıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in (35) de olduğu 9 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in (35) de olduğu 9 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Recep Sert ile birlikte E.Y. (24), Ü.K. (29), D.T (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B. E. (44) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR,


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Uyuşturucu, Recep Sert, Türkiye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz (2) - Son Dakika


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