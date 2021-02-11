Eski sevgilisinin bıçakla saldırdığı kadının çığlıklarına komşular yetişti - Son Dakika

Saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi, Kara Sokak'ta Aydan T.'nın yaklaşık 1 yıl önce birlikte olduğu ve kendisini tehdit eden eski sevgilisi Erdal K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

BARIŞMAK İSTEMEYİNCE SALDIRDI

Bunu öğrenen Erdal K. öfkelenerek Aydan T.'nin evine geldi. Barışmak için geldiğini söyleyen Erdal K. kendisine kapıyı açan eski sevgilisinden olumsuz yanıt alınca üzerinde bulunan bıçakla Aydan T.'ye saldırdı.

ÇIĞLIKLARINA KOMŞULAR YETİŞTİ

Yaşanan arbede sırasında kolundan ve karnından yaralanan Aydan T.'nin çığlıklarını duyan komşuların kapıya gelmesi üzerine korkan Erdal K., olay yerinden hızla uzaklaştı. Genç kadının yaralı halde kapının önünde yattığını gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aydan T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydan T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE DE EVİNİ TAŞLAMIŞ

Soruşturma başlatan polis, Erdal K.'nın daha önce de Aydan T.'nin evini taşladığını belirledi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Erdal K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.