Son dakika haberleri | Uzaklaştırma kararı bulunan baba bıçakla çocuklarını rehin aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Uzaklaştırma kararı bulunan baba bıçakla çocuklarını rehin aldı

Son dakika habere göre Uzaklaştırma kararı bulunan baba bıçakla çocuklarını rehin aldı Diyarbakır'da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, evinin önünde oynayan 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Uzaklaştırma kararı bulunan baba bıçakla çocuklarını rehin aldı

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DİYARBAKIR - Diyarbakır'da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, evinin önünde oynayan 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Babayı ikna etmeye çalışan polis ekipleri, havaya ateş açtıktan sonra sonra çocukları babanın elinden çekip kurtardı.

Olay merkez Yenişehir ilçesindeki Ben u Sen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında evde uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., eşi ve 3 çocuğunun kaldığı evin önüne geldi. Eşi, evin kapısını açmayınca Ş.K., sokakta oynayan çocuklarını öldürmekle tehdit ederek, bıçakla rehin aldı. Çocuklarının rehin alındığını gören anne, durumu polise ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ş.K.'yı ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçağı çocuklarının boğazına dayadığını fark eden polis ekipleri, Ş.K.,'yı oyalayıp yanına yaklaştı. Ş.K.'nın dalgınlığında faydalanan ekipler, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak 3 çocuğu babanın elinden çekip kurtardı. Yaşanan kargaşa sırasından Ş.K., elindeki bıçağıyla kendini yaralarken, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaşanan olay anı sokakta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Uzaklaştırma kararı bulunan baba bıçakla çocuklarını rehin aldı - Son Dakika
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