Son dakika haberleri: Uzaktan eğitimi etkin hale getirmek için uzmanından öneriler - Son Dakika

Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetleri yeniden uzaktan eğitimle devam ediyor. Bu konuda önerilerde bulunan Rehberlik ve Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, "Öğrencilerimiz, okula giderken kazandıkları rutinlerini korumalı. Uzaktan eğitimin normal okul düzeninden farklı olmadığını çocuklarımıza hatırlatmalı ve uzaktan eğitim sürecinde sorumluluklarını desteklemeliyiz. Dikkat dağıtıcı uyaranları ortadan kaldırmalı, öğretmeni ve arkadaşlarıyla baş başa bırakarak evde sınıf ortamı oluşturmalıyız" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik ve Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, uzaktan eğitim sürecini etkin hale getirmek için önerilerini şöyle sıraladı:

"C¸ocuklarınızın okula giderken kazandıgˆı rutini korumak ic¸in atacağınız adımlar, uzaktan egˆitim su¨recine daha kolay adapte olmalarını sağlayacaktır. Birkaç hafta öncesine kadar nasıl ki okula giden öğrencilerimiz sabah uyanıyor, okul için hazırlanıyor ve buna göre zaman planı yapıyorsa, uzaktan eğitim sürecinde de sabah uyanıp ders için hazırlıklarını yapmalı, besleyici bir kahvaltı yaparak ders saatinde hazır olmalıdır."

"SORUMLULUK ALMASI İÇİN TEŞVİK EDİN"

Sibel İzgiman, "Evden çalışan aile bireylerinin ya da evde küçük bir kardeşin bulunduğu su¨rec¸te uzaktan egˆitim sırasında sessiz bir ortam sagˆlamak zor olabilir. Ancak egˆitim bas¸ladıgˆı andan itibaren gerekli ev ortamı sagˆlanmalıdır. Dikkat dagˆıtıcı uyaranları mümkün olduğunca ortadan kaldırmalısınız. Ailelerin egˆitim ortamında bulunmaması ve o¨rgu¨n egˆitimde oldugˆu gibi c¸ocugˆun sınıf arkadas¸ları ve o¨gˆretmeni ile bas¸ bas¸a olması, sorumluluk bilincini pekis¸tirecektir" ifadelerini kullandı.

"SOSYALLEŞMEK VE FİZİKSEL HAREKET İÇİN ZAMAN AYIRIN"

Ailelerin, eğitimin uzaktan olmasının temel amacını hatırlayarak sağlıklarını korumak için mümkün olduğunca evde vakit geçirmeleri gerektiğini söyleyen İzgiman, "Ev içinde fiziksel hareketin olduğu oyunlar oynamak, özellikle aile üyeleriyle sohbet etmek, paylaşımı artırmak çocuğunuzun sosyalleşme ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir. Yeniden uzaktan eğitime geçilen bu süreçte aileler çocuklarının duygularını paylaşmasına yardımcı olmalıdır. Çocukların arkadaşlarından ayrı kalmayla ilgili üzülme gibi duyguları yaşayabileceğini göz ardı etmemek lazım. Bu duyguların normal olduğunu kabul etmekle birlikte okul psikolojik danışmanıyla iletişime geçmek, paylaşımda bulunmak çözümler üretmede faydalı olacaktır" dedi.

"ÇOCUĞUNUZA ROL MODEL OLUN"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik ve Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman sözlerine şöyle devam etti:

"C¸ocuklar c¸ok iyi go¨zlemcidir ve bu¨yu¨klerinin davranıs¸larını kendilerine model alırlar. Siz de 'Ben c¸alıs¸ma ko¨s¸emde c¸alıs¸maya gidiyorum, 30 dakika c¸alıs¸acagˆım, lu¨tfen beni rahatsız etmeyin' diyerek c¸ocugˆunuza rol model olabilirsiniz. Bir su¨re sonra c¸ocugˆunuzun ku¨c¸u¨k bir yetis¸kin edasıyla 'Ben derse gidiyorum, lu¨tfen herkes sessiz olsun' dedigˆini duyabilirsiniz. Sıkıldıgˆında ya da dikkati dagˆıldıgˆında dersi bırakmasına, televizyon izlemesine ya da oyun oynamasına izin verirseniz bir su¨re sonra bunu daha sık yapmaya bas¸layacaktır. C¸ocugˆunuza s¸u an buna izin veremeyecegˆinizi kısa bir s¸ekilde ac¸ıklayarak sorumluluklarını hatırlatmanız en dogˆru yol olacaktır."

"MOTİVE EDEREK ANLAYIŞLA YAKLAŞIN"

Herkes için zor geçen bu süreçte çocuklara anlayıs¸la yaklas¸arak onlara destek olmakgerektiğini belirten İzgiman, "Çocukların olumlu davranışlarını takdir etmeliyiz. Egˆer ders takibinde zorlanıyorsa evde bir pano oluşturabilirsiniz. Bu panoya haftalık ders programını, o hafta öğrendiği konuları, yaptığı resmi, dersle ilgili bir görseli asabilir, böylece hem öğrenme ortamını renklendirebilir hem de dersi pekiştirmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca c¸ocugˆun bir c¸alıs¸ma ko¨s¸esinin olması, derslerine onun eğitimi için ayrılmış bu alanda katılması oldukc¸a o¨nemlidir" dedi.