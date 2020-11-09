Son dakika haberleri! Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, rutin devriye görevlerini yapan polis ekipleri, Hıdırağa Mahallesindeki bir otobüs durağında bekleyen K.D.'nin hareketlerinden şüphelenerek incelemeye aldı.

Yapılan kimlik sorgusu ve üst aramasında, şüphelinin belinde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet mermi geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli K.D, gözaltına alındı.